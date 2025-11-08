TDT Baş katibi Azərbaycanı təbrik edib
- 08 noyabr, 2025
- 11:04
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubaniçbek Ömüraliyev Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında paylaşım edib.
"8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Şuşanın azad olunmasını, eləcə də ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpasını təmin etmiş Azərbaycan xalqının və Silahlı Qüvvələrinin qəhrəmanlığını və birliyini qürurla anıram", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
On the occasion of 8 November – Victory Day, I proudly honor the heroism and unity of the Azerbaijani people and Armed Forces, who through the 44-Day Patriotic War ensured the liberation of Shusha and the restoration of territorial integrity and historical justice.🇦🇿#VictoryDay… pic.twitter.com/XuAA9dSFh0— Amb. Kuban OMURALIEV (@KubanOmurali) November 8, 2025