Slovakiya səfiri diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfərini əhəmiyyətli adlandırıb
- 31 oktyabr, 2025
- 19:38
Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov xarici diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfərini maarifləndirici adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomat "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
O qeyd edib ki, səfərdə iştirak edənlər regional inkişaf və bərpa layihələri (Şərqi Zəngəzurda - red.) haqqında dəyərli məlumatlar və həmçinin mövcud vəziyyət barədə məlumat əldə ediblər.
"Səmimi qonaqpərvərliyə və məlumatverici brifinqlərə görə minnətdarıq - regional inkişaf və bərpa haqqında vacib məlumatlar əldə etdik", - səfir bildirib.
Insightful trip to the #Jabrayil and #Zangilan regions, organized by the 🇦🇿 #MFA for the #DiplomaticCorps. Thank you for the warm hospitality and on-the-ground briefings—important insights into regional development and recovery. 🇸🇰🤝🇦🇿 @HikmetHajiyev @Vahid_Hajiyev @ZangilanXN… pic.twitter.com/ONHrZ9GR1h— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) October 31, 2025