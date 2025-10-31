İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Slovakiya səfiri diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfərini əhəmiyyətli adlandırıb

    Xarici siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 19:38
    Slovakiya səfiri diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfərini əhəmiyyətli adlandırıb

    Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov xarici diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfərini maarifləndirici adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomat "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O qeyd edib ki, səfərdə iştirak edənlər regional inkişaf və bərpa layihələri (Şərqi Zəngəzurda - red.) haqqında dəyərli məlumatlar və həmçinin mövcud vəziyyət barədə məlumat əldə ediblər.

    "Səmimi qonaqpərvərliyə və məlumatverici brifinqlərə görə minnətdarıq - regional inkişaf və bərpa haqqında vacib məlumatlar əldə etdik", - səfir bildirib.

    Foto
    Посол Словакии отметил значимость поездки дипломатов в Джебраил и Зангилан

    Son xəbərlər

    19:55

    İranın nüvə proqramı ətrafındakı gərginliyi azaltmağın yolları müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    19:50

    Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionu olub

    Fərdi
    19:38
    Foto

    Slovakiya səfiri diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfərini əhəmiyyətli adlandırıb

    Xarici siyasət
    19:36

    FIFA İntizam Komitəsi İsveç Futbol Assosiasiyasını cərimələyib

    Futbol
    19:22

    Türkiyəli nazir müavini Azərbaycanda səfərdədir

    Region
    19:11

    TİKA Mərdəkan qalasının bərpa işləri ilə bağlı layihə həyata keçirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    18:57

    Balakənin sabiq icra başçısı barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    18:57

    Ermənistan XİN başçısının həyat yoldaşı Azərbaycanla əlaqədar komissiyanın tərkibinə daxil edilib

    Region
    18:55

    İsmayıllıda rayonun adı yazılmış memarlıq kompozisiyasının sökülməsinin səbəbi açıqlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti