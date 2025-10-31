Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Посол Словакии отметил значимость поездки дипломатов в Джебраил и Зангилан

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 19:29
    Посол Словакии отметил значимость поездки дипломатов в Джебраил и Зангилан

    Посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов назвал познавательной поездку иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан, организованную Министерством иностранных дел Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.

    По его словам, участники визита получили ценные сведения о региональном развитии и восстановительных проектах (в Восточном Зангезуре - ред), а также ознакомились с текущей ситуацией на местах.

    "Благодарим за теплое гостеприимство и информативные брифинги на местах - важные сведения о региональном развитии и восстановлении", - отметил посол.

    Словакия посол Эльчин Гасымов Джебраил Зангилан Восточный Зангезур освобожденные территории дипломаты
    Фото
    Slovakiya səfiri diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfərini əhəmiyyətli adlandırıb

    Последние новости

    19:47

    Россия расширила "стоп-лист" для представителей ЕС в ответ на новый пакет санкций

    Другие страны
    19:40

    TİKA реализует проект по реставрации Мардакянской крепости

    Kультурная политика
    19:38
    Видео

    В Зангилане состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть"

    Внешняя политика
    19:37

    Замминистра Турции находится с визитом в Азербайджане

    В регионе
    19:34

    Литва в ноябре прекратит транзит нефти "Лукойл" из-за санкций США и Великобритании

    Другие страны
    19:29
    Фото

    Посол Словакии отметил значимость поездки дипломатов в Джебраил и Зангилан

    Внешняя политика
    19:18

    Министерская встреча по формированию стабилизационных сил в Газе пройдет 2 ноября

    Другие страны
    19:16

    Эрдоган: Надеюсь, что Россия и Украина в ближайшее время придут к общему знаменателю

    В регионе
    19:13

    США и Сингапур обсудили прекращение импорта российской и иранской нефти

    Другие страны
    Лента новостей