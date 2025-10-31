Посол Словакии отметил значимость поездки дипломатов в Джебраил и Зангилан

Посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов назвал познавательной поездку иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан, организованную Министерством иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.

По его словам, участники визита получили ценные сведения о региональном развитии и восстановительных проектах (в Восточном Зангезуре - ред), а также ознакомились с текущей ситуацией на местах.

"Благодарим за теплое гостеприимство и информативные брифинги на местах - важные сведения о региональном развитии и восстановлении", - отметил посол.