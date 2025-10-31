Посол Словакии отметил значимость поездки дипломатов в Джебраил и Зангилан
- 31 октября, 2025
- 19:29
Посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов назвал познавательной поездку иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан, организованную Министерством иностранных дел Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.
По его словам, участники визита получили ценные сведения о региональном развитии и восстановительных проектах (в Восточном Зангезуре - ред), а также ознакомились с текущей ситуацией на местах.
"Благодарим за теплое гостеприимство и информативные брифинги на местах - важные сведения о региональном развитии и восстановлении", - отметил посол.
Insightful trip to the #Jabrayil and #Zangilan regions, organized by the 🇦🇿 #MFA for the #DiplomaticCorps. Thank you for the warm hospitality and on-the-ground briefings—important insights into regional development and recovery. 🇸🇰🤝🇦🇿 @HikmetHajiyev @Vahid_Hajiyev @ZangilanXN… pic.twitter.com/ONHrZ9GR1h— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) October 31, 2025