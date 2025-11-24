İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Şimali Kipr nümayəndəsi Türk dünyasını Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı həmrəyliyə çağırıb

    Xarici siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:21
    Şimali Kipr nümayəndəsi Türk dünyasını Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı həmrəyliyə çağırıb

    Şimali Kipr Türk Respublikasının Daxili işlər Nazirliyinin (DİN) Aparat rəhbəri Mehmet Ercliosun bütün Türk dünyasını Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlərdə həmrəy olmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, Şimali Kipr nümayəndəsi bunu Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrinin QHT-lərinin Həmrəylik Forumu çərçivəsində "Zəngəzur dəhlizi: Türk coğrafiyasını birləşdirən körpü" adlı paneldə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasının ortaq gələcəyini formalaşdıracaq:

    "Bu, sadəcə bir nəqliyyat xətti deyil. Bu, Türk dünyasını gücləndirən, iqtisadi inteqrasiyanı inkişaf etdirən və ortaq hədəflərimizə dair vizyonumuzu birləşdirən bir layihədir. Bu dəhliz Azərbaycanla Türkiyəni, oradan da bütün Türk dünyasını Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynayan Qafqaza birləşdirən böyük bir birləşmə hərəkatının rəmzidir. Bu gün mən bütün Türk dünyasını bu məsələyə dair fikirlərini bizimlə bölüşməyə dəvət etmək istəyirəm. Bu məsələdə birlik və həmrəy olmaq önəmlidir".

    Şimali Kipr türk dünyası Zəngəzur dəhlizi
    Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридора

    Son xəbərlər

    13:25

    Bakı və İrəvan nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri təşkil olunacaq

    Region
    13:24

    Məmmədbəyli və Xanabad kəndlərinin sakinləri sosial mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    13:20

    Azərbaycan binalarda təbii qazla işləyən avadanlıqlardan imtina edəcək

    İnfrastruktur
    13:20

    Qazaxıstan Türk dünyasının QHT şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı işləri davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    13:15

    Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:12

    Mergen Kepbanov: "Zəngəzur dəhlizi birliyin rəmzi və QHT-lər üçün yeni perspektivlərdir"

    Xarici siyasət
    13:03

    Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklər

    Digər ölkələr
    12:59

    Bobur Bekmurodov: "Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Avropa nəqliyyat bağlantısını gücləndirəcək"

    Xarici siyasət
    12:58

    Azərbaycan 2035-ci ilədək sənayenin dekarbonizasiyası ilə bağlı planları açıqlayıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti