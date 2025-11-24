Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 13:22
    Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридора

    Представитель Северного Кипра призвал тюркский мир к солидарности в вопросах, связанных с Зангезурским коридором.

    Как сообщает Report, с таким обращением выступил руководитель Аппарата МВД Турецкой Республики Северного Кипра Мехмет Эрджиласун на панели в рамках Форума солидарности НПО стран ОТГ.

    По словам Эрджиласуна, Зангезурский коридор станет ключевым элементом формирования общего будущего тюркского мира.

    "Это не просто транспортный маршрут. Это проект, который укрепляет тюркский мир, развивает экономическую интеграцию и объединяет наше видение общих целей. Коридор соединяет Азербайджан и Турцию, а затем - весь тюркский мир с Кавказом, регионом, который выступает мостом между Востоком и Западом", - сказал он.

    Он подчеркнул важность консолидации усилий стран региона. "Сегодня я хочу пригласить все тюркские государства поделиться своими позициями по этому вопросу. Единство и солидарность здесь имеют особое значение", - добавил Эрджиласун.

    ТРСК Форум солидарности НПО ОТГ Зангезурский коридор
    Şimali Kipr nümayəndəsi Türk dünyasını Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı həmrəyliyə çağırıb
    Northern Cyprus rep calls on Turkic world to show solidarity regarding Zangazur Corridor

    Последние новости

    13:34

    УМК обратилось к желающим совершить Хадж

    Религия
    13:32

    Счетная палата и ACCA расширяют сотрудничество в сфере аудита и бухгалтерского учета

    Финансы
    13:22

    Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    13:11

    В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты делегаций Баку и Еревана

    В регионе
    13:10
    Фото

    Азербайджан и Иран обсудили роль совместных проектов в развитии транспортных коридоров

    Внешняя политика
    13:05

    Стубб и Мелони отправятся с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    13:03

    Депутат: Зангезурский коридор принесет выгоду всем странам

    Внутренняя политика
    13:03

    ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиков

    Футбол
    13:01

    Венгерский эксперт: Зангезурский коридор укрепит торговые маршруты тюркского мира

    Внешняя политика
    Лента новостей