Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридора

Представитель Северного Кипра призвал тюркский мир к солидарности в вопросах, связанных с Зангезурским коридором.

Как сообщает Report, с таким обращением выступил руководитель Аппарата МВД Турецкой Республики Северного Кипра Мехмет Эрджиласун на панели в рамках Форума солидарности НПО стран ОТГ.

По словам Эрджиласуна, Зангезурский коридор станет ключевым элементом формирования общего будущего тюркского мира.

"Это не просто транспортный маршрут. Это проект, который укрепляет тюркский мир, развивает экономическую интеграцию и объединяет наше видение общих целей. Коридор соединяет Азербайджан и Турцию, а затем - весь тюркский мир с Кавказом, регионом, который выступает мостом между Востоком и Западом", - сказал он.

Он подчеркнул важность консолидации усилий стран региона. "Сегодня я хочу пригласить все тюркские государства поделиться своими позициями по этому вопросу. Единство и солидарность здесь имеют особое значение", - добавил Эрджиласун.