Şimali Kipr nümayəndəsi: TDT ölkələri arasında xəritəçilik və geodiziya sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilməlidir
Xarici siyasət
- 03 dekabr, 2025
- 14:45
TDT ölkələri arasında xəritəçilik və geodiziya sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Şimali Kipr Türk Respublikasının daxili işlər nazirinin müşaviri Batu Beyit dekabrın 3-də Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin ikinci iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, TDT ölkələrinin ortaq xəritəsi dəyərlərin simvoluna çevriləcək:
"TDT ölkələri arasında xəritəçilik və geodiziya sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilməlidir. Bu gün nəzərdə tutulan məsələlər TDT-yə üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın artırılmasıdır. TDT ölkələrinin ortaq xəritəsi sadəcə bir ölkənin sərhədi deyil, həm də ortaq dəyərlərin simvoluna çevriləcək. Bununla ölkələrimizin dostluq və həmrəyliyi artacaq".
