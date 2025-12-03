Бату Бейит: Страны ОТГ должны расширить сотрудничество в сфере картографии и геодезии
Внешняя политика
- 03 декабря, 2025
- 15:14
Страны ОТГ должны расширить сотрудничество в сфере картографии и геодезии.
Как сообщает Report, об этом сказал советник министра внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Бату Бейит на втором совещании руководителей картографических ведомств Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.
По его словам, общая карта стран ОТГ станет символом общих ценностей:
"Сотрудничество в области картографии и геодезии между странами ОТГ должно быть расширено. Общая карта стран ОТГ станет не просто границей одной страны, но и символом общих ценностей. Это укрепит дружбу и солидарность между нашими странами".
