Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Бату Бейит: Страны ОТГ должны расширить сотрудничество в сфере картографии и геодезии

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 15:14
    Бату Бейит: Страны ОТГ должны расширить сотрудничество в сфере картографии и геодезии

    Страны ОТГ должны расширить сотрудничество в сфере картографии и геодезии.

    Как сообщает Report, об этом сказал советник министра внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Бату Бейит на втором совещании руководителей картографических ведомств Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    По его словам, общая карта стран ОТГ станет символом общих ценностей:

    "Сотрудничество в области картографии и геодезии между странами ОТГ должно быть расширено. Общая карта стран ОТГ станет не просто границей одной страны, но и символом общих ценностей. Это укрепит дружбу и солидарность между нашими странами".

    Бату Бейит ОТГ общая карта картография геодезия
    Şimali Kipr nümayəndəsi: TDT ölkələri arasında xəritəçilik və geodeziya sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilməlidir
    Elvis

    Последние новости

    15:50

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в ноябре сократилось на 65%

    ИКТ
    15:49

    Шахин Меликов: Развитие регионального туризма требует улучшения качества обслуживания

    Туризм
    15:37

    В Азербайджане разрабатывают карту пожарных рисков

    Наука и образование
    15:37

    В новой конституции Армении могут изменить правила проведения парламентских выборов

    В регионе
    15:36

    В Азербайджане растет численность пожилого населения

    Здоровье
    15:34

    Названо число вакцинированных от гриппа в Азербайджане

    Здоровье
    15:31
    Фото

    Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    15:31

    Макрон прибыл с визитом в Китай

    Другие страны
    15:29
    Фото

    НАТО проводит в Баку тренинг по борьбе с самодельными взрывными устройствами

    Армия
    Лента новостей