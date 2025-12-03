Бату Бейит: Страны ОТГ должны расширить сотрудничество в сфере картографии и геодезии

Страны ОТГ должны расширить сотрудничество в сфере картографии и геодезии.

Как сообщает Report, об этом сказал советник министра внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Бату Бейит на втором совещании руководителей картографических ведомств Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, общая карта стран ОТГ станет символом общих ценностей:

"Сотрудничество в области картографии и геодезии между странами ОТГ должно быть расширено. Общая карта стран ОТГ станет не просто границей одной страны, но и символом общих ценностей. Это укрепит дружбу и солидарность между нашими странами".