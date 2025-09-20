İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 12:55
    Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Ruanda Prezidenti Pol Kaqamenin sentyabrın 20-də Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Ruanda Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ruanda Prezidenti Pol Kaqameni qarşılayıb.

    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Ruanda Prezidentinə raport verib.

    Ruandavə Azərbaycanın Dövlət himnləri səsləndirilib.

    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ruanda Prezidenti Pol Kaqamenin qarşısından keçib.

    Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər.

    Foto
    В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Руанды
    Foto
    Official welcome ceremony held for President of Rwanda

