    В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Руанды

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 12:57
    В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Руанды

    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Руанды был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Руанды Поля Кагаме.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Руанды.

    Прозвучали государственные гимны Республики Руанда и Азербайджанской Республики.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Руанды Полем Кагаме.

    Главы государств сделали официальное фото.

