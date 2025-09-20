В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Руанды

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Руанды был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Руанды Поля Кагаме.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Руанды.

Прозвучали государственные гимны Республики Руанда и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Руанды Полем Кагаме.

Главы государств сделали официальное фото.