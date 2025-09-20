В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Руанды
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 12:57
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Руанды был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Руанды Поля Кагаме.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Руанды.
Прозвучали государственные гимны Республики Руанда и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Руанды Полем Кагаме.
Главы государств сделали официальное фото.
