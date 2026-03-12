İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidir

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 12:21
    "UN-Habitat" qlobal qeyri-müəyyənlik dövrünü yalnız beynəlxalq təhlükəsizlik üçün çağırış kimi deyil, həm də şəhər və mənzil böhranı kimi nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin baş katibinin müavini və "UN-Habitat"ın icraçı direktoru Anaklaudiya Rossbax XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, forum iştirakçıları kəskin geosiyasi gərginlik və bir neçə böhranın eyni vaxtda üst-üstə düşdüyü bir dövrdə – münaqişələrdən və iqlim sarsıntılarından tutmuş iqtisadi qeyri-sabitliyə və etimadsızlığın artmasına qədər – bir araya gəliblər.

    Xəbər yenilənir

    Россбах: UN-Habitat считает эпоху глобальной неопределенности кризисом городов и жилья
    Rossbach: UN-Habitat sees era of uncertainty as urban and housing crisis

