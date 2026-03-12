Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidir
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 12:21
"UN-Habitat" qlobal qeyri-müəyyənlik dövrünü yalnız beynəlxalq təhlükəsizlik üçün çağırış kimi deyil, həm də şəhər və mənzil böhranı kimi nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin baş katibinin müavini və "UN-Habitat"ın icraçı direktoru Anaklaudiya Rossbax XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, forum iştirakçıları kəskin geosiyasi gərginlik və bir neçə böhranın eyni vaxtda üst-üstə düşdüyü bir dövrdə – münaqişələrdən və iqlim sarsıntılarından tutmuş iqtisadi qeyri-sabitliyə və etimadsızlığın artmasına qədər – bir araya gəliblər.
