Россбах: UN-Habitat считает эпоху глобальной неопределенности кризисом городов и жилья

UN-Habitat рассматривает эпоху глобальной неопределенности не только как вызов для международной безопасности, но и как кризис городов и жилья.

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форум заявила заместитель генсека ООН и исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах.

По ее словам, участники форума собрались в период острой геополитической напряженности и наслоения сразу нескольких кризисов - от конфликтов и климатических потрясений до экономической нестабильности и роста недоверия.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждал, что мы вступаем в эпоху усиливающегося хаоса, и мир, а также многостороннее сотрудничество нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. С точки зрения UN-Habitat, эта эпоха неопределенности также является кризисом городов и жилья", - подчеркнула Россбах.

Она отметила, что уже почти 60% населения мира проживает в городах, и эта доля продолжит расти, однако при этом сотни миллионов людей по-прежнему лишены безопасного и достойного жилья. По словам главы UN-Habitat, более 1 млрд человек живут в неформальных поселениях и трущобах, а в ряде стран сочетание высоких цен на жилье, дефицита подготовленных земельных участков и климатических катастроф делает достойное жилье недоступным для слишком большого числа семей.

Россбах сообщила, что именно поэтому в новом стратегическом плане UN-Habitat на 2026–2029 годы в центр поставлена задача обеспечения всех людей достойным жильем, землей и базовыми услугами.

Кроме того, она объявила об открытии нового регионального представительства UN-Habitat по Восточной Европе и Центральной Азии в Стамбуле. По ее словам, это позволит организации активнее взаимодействовать с правительствами, городами и партнерами по всему региону.

"Этот офис будет способствовать продвижению устойчивого городского развития, решений в сфере жилья и созданию устойчивых сообществ, а также связывать региональные приоритеты с глобальной повесткой городского развития", - добавила она.