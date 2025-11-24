Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib
- 24 noyabr, 2025
- 13:15
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyəni BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasına (COP31) ev sahibliyi etmək üçün seçilməsi və Avstraliyanı Danışıqların Prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Biz qardaş Türkiyəni BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasına (COP31) ev sahibliyi etmək üçün seçilməsi və Avstraliyanı Danışıqların Prezidenti seçilməsi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik.
COP29-un Prezidenti olaraq, Azərbaycan bu mühüm missiyanın uğurla həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün heç bir səyini əsirgəməyəcək.
Biz hər iki ölkəyə uğurlar arzu edirik və əminik ki, COP31 iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə qlobal səylərə mühüm töhfələr verəcək", - paylaşımda qeyd olunub.