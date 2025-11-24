МИД Азербайджана поздравил Турцию в связи с избранием страной-хозяйкой COP31

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Турцию с избранием в качестве принимающей страны 31-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) и Австралию с избранием на пост президента переговоров.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

"От всей души поздравляем братскую Турцию с избранием в качестве принимающей страны 31-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) и Австралию с избранием на пост президента переговоров. В качестве председателя COP29, Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки успешной реализации этой важной миссии. Мы желаем успехов обеим странам и уверены, что COP31 внесет важный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата", - говорится в публикации.