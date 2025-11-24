Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    МИД Азербайджана поздравил Турцию в связи с избранием страной-хозяйкой COP31

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 13:56
    МИД Азербайджана поздравил Турцию в связи с избранием страной-хозяйкой COP31

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Турцию с избранием в качестве принимающей страны 31-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) и Австралию с избранием на пост президента переговоров.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    "От всей души поздравляем братскую Турцию с избранием в качестве принимающей страны 31-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) и Австралию с избранием на пост президента переговоров. В качестве председателя COP29, Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки успешной реализации этой важной миссии. Мы желаем успехов обеим странам и уверены, что COP31 внесет важный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата", - говорится в публикации.

    Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib
    Azerbaijan congratulates Türkiye and Australia on COP31

