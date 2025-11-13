Qırğızıstan Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üçün ədəbi mükafat təsis etməyi təklif edib
Xarici siyasət
- 13 noyabr, 2025
- 16:58
Qırğızıstan Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycan üçün yeni ədəbi mükafatın yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib.
"Report"un Daşkəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu təkliflə Qırğızıstanın Yazıçılar İttifaqının sədri Kanibek İmanaliyev "Mərkəzi Asiyada mənəvi irs və maarifçilik" beynəlxalq konqresinin plenar iclasında çıxış edib.
Onun sözlərinə görə, mükafat fondunun formalaşdırılması üçün hər bir ölkənin yazıçılar birlikləri 10 min dollar ayıra bilər: "Nəticədə ümumi mükafat fondu 60 min dollar təşkil edəcək".
K.İmanaliyev qeyd edib ki, ilin ən yaxşı əsərlərini müəyyən edəcək müstəqil ekspert komissiyası yaratmaq mümkündür: "Əgər öz mükafatımızı yarada biliriksə, Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını gözləməyimizə ehtiyac yoxdur".
Son xəbərlər
17:00
Aİ Komissiyasının sədri: Ukraynaya maliyyə dəstəyinin 3 variantını müzakirə edirikDigər ölkələr
16:58
Qırğızıstan Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üçün ədəbi mükafat təsis etməyi təklif edibXarici siyasət
16:54
Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıbFutbol
16:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilibKomanda
16:51
Foto
Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılırİnfrastruktur
16:49
Foto
Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıbSağlamlıq
16:48
Foto
Azərbaycan və İsrail fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
16:46
Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklərDigər ölkələr
16:45