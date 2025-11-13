İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Qırğızıstan Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üçün ədəbi mükafat təsis etməyi təklif edib

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:58
    Qırğızıstan Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üçün ədəbi mükafat təsis etməyi təklif edib

    Qırğızıstan Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycan üçün yeni ədəbi mükafatın yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu təkliflə Qırğızıstanın Yazıçılar İttifaqının sədri Kanibek İmanaliyev "Mərkəzi Asiyada mənəvi irs və maarifçilik" beynəlxalq konqresinin plenar iclasında çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, mükafat fondunun formalaşdırılması üçün hər bir ölkənin yazıçılar birlikləri 10 min dollar ayıra bilər: "Nəticədə ümumi mükafat fondu 60 min dollar təşkil edəcək".

    K.İmanaliyev qeyd edib ki, ilin ən yaxşı əsərlərini müəyyən edəcək müstəqil ekspert komissiyası yaratmaq mümkündür: "Əgər öz mükafatımızı yarada biliriksə, Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını gözləməyimizə ehtiyac yoxdur".

    Qırğızıstan Mərkəzi Asiya Azərbaycan ədəbi mükafat
    Кыргызстан предложил учредить общую литературную премию для стран ЦА и Азербайджана
    Kyrgyzstan proposes new literary award for Central Asia and Azerbaijan

    Son xəbərlər

    17:00

    Aİ Komissiyasının sədri: Ukraynaya maliyyə dəstəyinin 3 variantını müzakirə edirik

    Digər ölkələr
    16:58

    Qırğızıstan Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üçün ədəbi mükafat təsis etməyi təklif edib

    Xarici siyasət
    16:54

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilib

    Komanda
    16:51
    Foto

    Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

    İnfrastruktur
    16:49
    Foto

    Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    16:48
    Foto

    Azərbaycan və İsrail fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:46

    Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklər

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti