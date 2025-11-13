Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Кыргызстан предложил учредить общую литературную премию для стран ЦА и Азербайджана

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 16:25
    Кыргызстан предложил учредить общую литературную премию для стран ЦА и Азербайджана

    Кыргызстан выступил с инициативой создания новой литературной премии для стран Центральной Азии и Азербайджана.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, с таким предложением выступил председатель Союза писателей Кыргызстана Канибек Иманалиев на пленарном заседании международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

    По его словам, для формирования фонда премии объединения писателей каждой из стран могли бы выделить по $10 тысяч. В итоге общий призовой фонд составит $60 тысяч.

    Иманалиев отметил, что можно создать независимую экспертную комиссию, которая будет определять лучшие произведения года.

    "Нам не нужно дожидаться Нобелевской премии по литературе, если мы можем создать свою", - подчеркнул глава Союза писателей Кыргызстана.

    Кыргызстан Азербайджан Центральная Азия литература премия
    Kyrgyzstan proposes new literary award for Central Asia and Azerbaijan

    Последние новости

    16:53

    Продлен срок действия льгот для Бакинского судостроительного завода

    Бизнес
    16:46

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    16:45

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    16:44

    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    16:44
    Фото

    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    16:38

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    16:35
    Фото

    Южная Корея пожертвовала гянджинской больнице медоборудование на $350 тысяч

    Здоровье
    16:34

    Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер

    Внешняя политика
    16:34

    В Азербайджане задержаны администраторы тг-каналов, продававшие детскую порнографию

    Происшествия
    Лента новостей