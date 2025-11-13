Кыргызстан предложил учредить общую литературную премию для стран ЦА и Азербайджана

Кыргызстан выступил с инициативой создания новой литературной премии для стран Центральной Азии и Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, с таким предложением выступил председатель Союза писателей Кыргызстана Канибек Иманалиев на пленарном заседании международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

По его словам, для формирования фонда премии объединения писателей каждой из стран могли бы выделить по $10 тысяч. В итоге общий призовой фонд составит $60 тысяч.

Иманалиев отметил, что можно создать независимую экспертную комиссию, которая будет определять лучшие произведения года.

"Нам не нужно дожидаться Нобелевской премии по литературе, если мы можем создать свою", - подчеркнул глава Союза писателей Кыргызстана.