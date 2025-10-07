İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qazaxıstan Türk İnvestisiya Fondunun tezliklə işə salınmasına çağırış edib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:48
    Qazaxıstan Türk İnvestisiya Fondunun tezliklə işə salınmasına çağırış edib

    Qazaxıstan xarici işlər naziri Yermek Koşerbayev Türk İnvestisiya Fondunun işə salınmasını sürətləndirməyə çağırıb.

    "Report"un Qazaxıstan XİN-ə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bəyan edib.

    "Qazaxıstan XİN başçısı iclas iştirakçılarını türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığın əsas elementi ola biləcək Türk İnvestisiya Fondunun tezliklə işə salınmasına çağırıb", - məlumatda bildirilib.

    Nazir ölkələri Astanada yerləşən Mərkəzi Asiyada ilk superkompüterin və yeni "Alem.AI" Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzinin potensialından istifadə etməyə dəvət edib.

    Y.Koşerbayev həmçinin müasir geosiyasi və geoiqtisadi şəraitdə TDT-nin artan rolunu qeyd edib, təşkilatın dünya arenasında ortaq maraqların, birgə təşəbbüslərin irəlilədilməsi və əlaqələndirilmiş mövqelərin formalaşdırılması üçün ən vacib platforma olduğunu vurğulayıb.

    İclasın sonunda nazirlər türk təşkilatlarının fəaliyyətinin inkişafı və genişləndirilməsi ilə bağlı bir sıra sənədlər qəbul edib, həmçinin TDT-nin 12-ci sammitinin yekun sənədlərinin layihələrini təsdiqləyiblər.

    Qazaxıstan Türk İnvestisiya Fondu Qəbələ Türk Dövlətləri Təşkilatı Yermek Koşerbayev
    Казахстан призвал к скорейшему запуску Тюркского инвестиционного фонда

    Son xəbərlər

    15:13

    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bayraqların yarıya endirildiyi barədə xəbərlər feykdir

    Xarici siyasət
    15:12

    Sadır Japarov: Azərbaycanın sədrliyi altında TDT mütərəqqi inkişafını davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    15:12
    Rəy

    HƏMAS-ın iki illik müharibəsi – Bölgədə açılan əllər, davam edən danışıqlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    15:06

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    15:04

    Türk Gənclik Akademiyasının Şimali Kiprdə yaradılması təklif edilib

    Digər
    15:03

    Ersin Tatar: Türkiyənin təminatı Şimali Kiprin təhlükəsizliyinin qarantıdır

    Xarici siyasət
    15:02

    "Global Energy Solutions" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:59

    Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti