Казахстан призвал к скорейшему запуску Тюркского инвестиционного фонда

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев призвал ускорить запуск Тюркского инвестиционного фонда.

Как передает Report со ссылкой на МИД Казахстана, об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"Глава внешнеполитического ведомства РК призвал участников заседания к скорейшему запуску Тюркского инвестиционного фонда, который способен стать ключевым элементом экономического сотрудничества в тюркском мире", сообщает ведомство.

Министр пригласил страны использовать потенциал первого в Центральной Азии суперкомпьютера, размещенного в Астане, и нового Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI в качестве платформы для развития инноваций и технологического сотрудничества.

Кошербаев также отметил возрастающую роль ОТГ в условиях современной геополитической и геоэкономической ситуации, подчеркнув, что Организация является "важнейшей площадкой для продвижения общих интересов, совместных инициатив и выработки скоординированных позиций на мировой арене".

По итогам заседания министры приняли ряд документов, направленных на развитие и расширение деятельности тюркских организаций, а также утвердили проекты итоговых документов 12-го саммита ОТГ.