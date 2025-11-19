İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Qaya Məmmədov ATƏT PA-nın prezidenti ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:21
    Qaya Məmmədov ATƏT PA-nın prezidenti ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib

    Milli Məclisin ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Qaya Məmmədov qurumun prezidenti Pere Joan Pons ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüş qurumun noyabrın 17-19-da İstanbulda keçirilən payız sessiyası çərçivəsində baş tutub.

    P.J.Pons Azərbaycan və Ermənistan arasında avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilmiş tarixi razılaşmaları alqışlayıb və iki ölkə arasında ikitərəfli qaydada aparılan proseslərə dəstəyini bildirib.

    Görüş zamanı ATƏT PA-nın gündəliyində olan məsələlər və Assambleyanın gələcək fəaliyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Qaya Məmmədov ATƏT PA Milli Məclis
    Foto
    Гая Мамедов обсудил с президентом ПА ОБСЕ Вашингтонские соглашения

    Son xəbərlər

    16:54

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    16:45

    Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"

    Maliyyə
    16:39
    Foto

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti