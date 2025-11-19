Qaya Məmmədov ATƏT PA-nın prezidenti ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib
Xarici siyasət
- 19 noyabr, 2025
- 16:21
Milli Məclisin ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Qaya Məmmədov qurumun prezidenti Pere Joan Pons ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, görüş qurumun noyabrın 17-19-da İstanbulda keçirilən payız sessiyası çərçivəsində baş tutub.
P.J.Pons Azərbaycan və Ermənistan arasında avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilmiş tarixi razılaşmaları alqışlayıb və iki ölkə arasında ikitərəfli qaydada aparılan proseslərə dəstəyini bildirib.
Görüş zamanı ATƏT PA-nın gündəliyində olan məsələlər və Assambleyanın gələcək fəaliyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
