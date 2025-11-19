Гая Мамедов обсудил с президентом ПА ОБСЕ Вашингтонские соглашения

Глава делегации Милли Меджлиса в парламентской ассамблее ОБСЕ Гая Мамедов встретился с президентом организации Пере Жоаном Понсом.

Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках осенней сессии ПА ОБСЕ, проходившей 17-19 ноября в Стамбуле.

Понс приветствовал исторические соглашения, достигнутые между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне, и выразил поддержку двусторонним процессам между двумя странами.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня ПА ОБСЕ, и предстоящей деятельности ассамблеи.