Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Гая Мамедов обсудил с президентом ПА ОБСЕ Вашингтонские соглашения

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 16:43
    Гая Мамедов обсудил с президентом ПА ОБСЕ Вашингтонские соглашения

    Глава делегации Милли Меджлиса в парламентской ассамблее ОБСЕ Гая Мамедов встретился с президентом организации Пере Жоаном Понсом.

    Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках осенней сессии ПА ОБСЕ, проходившей 17-19 ноября в Стамбуле.

    Понс приветствовал исторические соглашения, достигнутые между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне, и выразил поддержку двусторонним процессам между двумя странами.

    Во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня ПА ОБСЕ, и предстоящей деятельности ассамблеи.

    Милли Меджлис сессии ПА ОБСЕ
    Фото
    ATƏT PA prezidenti Azərbaycan və Ermənistan arasında ikitərəfli prosesi alqışlayıb
    Фото
    OSCE PA President welcomes historic agreements between Azerbaijan and Armenia

    Последние новости

    17:09

    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    17:00

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    16:55

    В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

    Другие страны
    16:52
    Фото
    Видео

    Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2

    Искусство
    16:51
    Фото

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

    COP29
    16:49

    Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

    Энергетика
    16:48

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:47
    Фото

    АПБА выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов

    Внутренняя политика
    Лента новостей