Qasım Mohiuddin: Pakistan Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarını anır
Xarici siyasət
- 26 fevral, 2026
- 10:53
Pakistan səfiri Qasım Mohiuddin İslamabadın Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsini yad etdiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Bu gün biz qardaş Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Xocalı soyqırımının bütün günahsız qurbanlarının xatirəsini ehtiramla anırıq", - pakistanlı diplomat qeyd edib.
Bu gün biz qardaş Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Xocalı soyqırımının bütün günahsız qurbanlarının xatirəsini ehtiramla anırıq. pic.twitter.com/yZAjJeu0Iu— Qasim Mohiuddin 🇵🇰 (@QasimMFA) February 26, 2026
