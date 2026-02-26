İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Qasım Mohiuddin: Pakistan Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarını anır

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 10:53
    Qasım Mohiuddin: Pakistan Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarını anır

    Pakistan səfiri Qasım Mohiuddin İslamabadın Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsini yad etdiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Bu gün biz qardaş Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Xocalı soyqırımının bütün günahsız qurbanlarının xatirəsini ehtiramla anırıq", - pakistanlı diplomat qeyd edib.

