    Гасым Мохиуддин: Чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 10:42
    Гасым Мохиуддин: Чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

    Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин заявил о том, что Исламабад чтит память жертв трагедии Ходжалы.

    Как сообщает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети Х.

    "Сегодня вместе с братским народом Азербайджана мы чтим память всех невинных жертв Ходжалинского геноцида", - отметил пакистанский дипломат.

