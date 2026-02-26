Гасым Мохиуддин: Чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин заявил о том, что Исламабад чтит память жертв трагедии Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня вместе с братским народом Азербайджана мы чтим память всех невинных жертв Ходжалинского геноцида", - отметил пакистанский дипломат.