Гасым Мохиуддин: Чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида
Внешняя политика
- 26 февраля, 2026
- 10:42
Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин заявил о том, что Исламабад чтит память жертв трагедии Ходжалы.
Как сообщает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня вместе с братским народом Азербайджана мы чтим память всех невинных жертв Ходжалинского геноцида", - отметил пакистанский дипломат.
Bu gün biz qardaş Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Xocalı soyqırımının bütün günahsız qurbanlarının xatirəsini ehtiramla anırıq. pic.twitter.com/yZAjJeu0Iu— Qasim Mohiuddin 🇵🇰 (@QasimMFA) February 26, 2026
Последние новости
11:36
Фото
Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
11:36
Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенныхЗдоровье
11:26
Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
11:23
При сходе лавины в словацкой части горного массива Татры погибли два туристаДругие страны
11:19
Премьер: Армения не планирует закрывать военную базу РФ в ГюмриВ регионе
11:17
Никол Пашинян: Армения еще не решила с какой страной будет строить модульную АЭСВ регионе
11:05
На реках Араз и Кура задержаны браконьерыПроисшествия
11:02
Пашинян: Надеемся на помощь ЕС в создании инфраструктуры на границе с ТурциейВ регионе
11:01