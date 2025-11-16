Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında iştirak edir
Xarici siyasət
- 16 noyabr, 2025
- 10:26
Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının "Mərkəzi Asiya+Azərbaycan" formatında 7-ci Məşvərət Görüşünün iclası keçirilir.
"Report"un Özbəkistana ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
Son xəbərlər
10:40
Video
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilirXarici siyasət
10:30
Nazir müavini: "Azərbaycan əsrlərdir körpülər ölkəsidir, indi isə rəqəmsal körpü yaradırıq"İKT
10:30
Tokayev: Azərbaycan regionalarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayırXarici siyasət
10:26
Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında iştirak edirXarici siyasət
10:20
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçiriləcəkKomanda
10:19
Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tamhüquqlu iştirakçı kimi qoşulubXarici siyasət
10:09
Foto
Prezident İlham Əliyev Daşkənddəki Konqres Mərkəzinə gəlibXarici siyasət
10:02
Bir sıra ərazilərə yağış, Murovdağ yüksəkliyinə qar yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
09:53