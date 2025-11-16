Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

Рахмон поздравил президента Азербайджана с присоединением к формату консультативных встреч стран ЦА Другие

В Огузе совершено убийство 47-летней женщины, подозреваемый задержан Происшествия

Жапаров: Зангезурский коридор станет стратегическим продолжением ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан Внешняя политика

ITU поблагодарил Азербайджан за проведение GYC и WTDC в Баку ИКТ

Видео Хикмет Гаджиев: Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи Внешняя политика

Замминистра: Азербайджан станет цифровым мостом между Востоком и Западом ИКТ

Жапаров: Вступление Азербайджана в формат встреч ЦА откроет широкие горизонты перед регионом Внешняя политика

ВС РФ нанесли 769 ударов по Запорожью, погиб один человек Другие страны