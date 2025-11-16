Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 10:27
    Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

    В столице Узбекистана Ташкенте проходит заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

    Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında iştirak edir
    President Ilham Aliyev attending 7th Consultative Meeting of Central Asian Heads of State

    Последние новости

    11:08

    Рахмон поздравил президента Азербайджана с присоединением к формату консультативных встреч стран ЦА

    Другие
    11:08

    В Огузе совершено убийство 47-летней женщины, подозреваемый задержан

    Происшествия
    11:01

    Жапаров: Зангезурский коридор станет стратегическим продолжением ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан

    Внешняя политика
    10:58

    ITU поблагодарил Азербайджан за проведение GYC и WTDC в Баку

    ИКТ
    10:52
    Видео

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи

    Внешняя политика
    10:51

    Замминистра: Азербайджан станет цифровым мостом между Востоком и Западом

    ИКТ
    10:48

    Жапаров: Вступление Азербайджана в формат встреч ЦА откроет широкие горизонты перед регионом

    Внешняя политика
    10:31

    ВС РФ нанесли 769 ударов по Запорожью, погиб один человек

    Другие страны
    10:28

    Токаев назвал историческим решение об учреждении формата "Центральная Азия+Азербайджан"

    Внешняя политика
    Лента новостей