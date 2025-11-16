Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии
Внешняя политика
- 16 ноября, 2025
- 10:27
В столице Узбекистана Ташкенте проходит заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".
Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
