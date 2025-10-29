Kreml Vladimir Putin və İlham Əliyevin görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirir
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 13:17
Moskva Tacikistanda Rusiya və Azərbaycan prezidentləri - Vladimir Putin və İlham Əliyevin ikitərəfli görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirir.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.
"Düşənbədə iki prezident arasında baş tutan ikitərəfli görüşün nəticələrini çox yüksək qiymətləndiririk. Bu, ikitərəfli münasibətlərimizdə həmin səhifəni birgə çevirmək baxımından çox vacib görüş idi", - o qeyd edib.
