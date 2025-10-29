İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Kreml Vladimir Putin və İlham Əliyevin görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 13:17
    Kreml Vladimir Putin və İlham Əliyevin görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirir
    Dmitri Peskov

    Moskva Tacikistanda Rusiya və Azərbaycan prezidentləri - Vladimir Putin və İlham Əliyevin ikitərəfli görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirir.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.

    "Düşənbədə iki prezident arasında baş tutan ikitərəfli görüşün nəticələrini çox yüksək qiymətləndiririk. Bu, ikitərəfli münasibətlərimizdə həmin səhifəni birgə çevirmək baxımından çox vacib görüş idi", - o qeyd edib.

    Dmitri Peskov İlham Əliyev Vladimir Putin MDB Düşənbə
    Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева
    Peskov: Russia highly values results of Putin-Aliyev meeting

    Son xəbərlər

    14:24

    ETX: Azərbaycanda "WhatsApp" hesablarına icazəsiz giriş cəhdləri artıb

    İKT
    14:23

    Füzuli Teatrının direktorunun səhhəti yaxşılaşıb, evə buraxılacaq

    İncəsənət
    14:22

    MMA-da ikinci qələbəsini qazanan azərbaycanlı: "Rəqibimdən aşkar üstün olacağımı gözləmirdim"

    Fərdi
    14:16

    İsrail ordusu HƏMAS-a zərbələrdən sonra Qəzzada atəşkəs rejimini bərpa edib

    Digər ölkələr
    14:06

    Azərbaycan və Türkiyə avtomobil nömrələrini qarşılıqlı tanıyacaq - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    14:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04
    Foto

    Lerikdə "Eko Festival" keçirilir

    Turizm
    14:03

    Azərbaycan və Oman XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilir

    Xarici siyasət
    14:01

    "Tottenhem"in futbolçusu Braziliya klubuna keçə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti