Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 13:15
    Москва высоко оценивает результаты состоявшейся в Таджикистане двусторонней встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    "Мы очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях", - сказал он.

    Kreml Vladimir Putin və İlham Əliyevin görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirir

