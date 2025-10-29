Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 13:15
Москва высоко оценивает результаты состоявшейся в Таджикистане двусторонней встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях", - сказал он.
