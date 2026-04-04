İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Parisdə Azərbaycanın sədrliyi ilə G-77 və Çin Qrupunun plenar iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    • 04 aprel, 2026
    • 15:22
    Parisdə Azərbaycanın sədrliyi ilə G-77 və Çin Qrupunun plenar iclası keçirilib

    UNESCO-nun mənzil-qərargahında Azərbaycanın sədrliyi ilə G-77 və Çin Qrupunun növbəti plenar iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna Azərbaycanın təşkilatdakı nümayəndəliyindən bildirilib.

    Plenar iclas çərçivəsində üzv dövlətlər UNESCO-nun İcraiyyə Şurasının 224-cü sessiyasının gündəliyi barədə məlumatlandırılıb. Həmçinin, Qrupun İcraiyyə Şurasında aktiv iştirakı, eləcə də digər aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    İclasın açılışında Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi səfir Elman Abdullayev qeyd edib ki, bugünkü görüş qarşıdan gələn önəmli iclaslar fonunda Qrup arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olub. O, həmçinin bildirib ki, İcraiyyə Şurasının 224-cü sessiyasını gündəliyində təşkilatın büdcə məsələlərindən tutmuş "UNESCO-80" yol xəritəsinə qədər vacib məsələlər olub.

    "Bunlar sadəcə prosedur məsələləri deyil. Onlar təşkilatın getdikcə mürəkkəbləşən qlobal mühitdə mandatını necə yerinə yetirə biləcəyi baxımından öz mövqeyinin əsasını təşkil edir", - səfir deyib.

    Yol xəritəsi təşkilatın 2025-2026-cı illərdə 80 illiyi ərəfəsində prioritetlərini müəyyən edən strateji sənəddir və bu sənədin müzakirəsi UNESCO-nun cari islahatının əsas elementidir.

    134 üzv dövlətdən ibarət G-77 və Çin Qrupunun iclası UNESCO-nun İcraiyyə Şurasının sədri, Qətərin bu təşkilat yanındakı daimi nümayəndəsi, Nasser Bin Hamad Al Hinzabın fəxri qonaq qismində iştirakı ilə keçirilib.

    O öz çıxışı zamanı qarşıdakı sessiyanın prioritetləri və gözləntiləri barədə məlumat verib və üzv dövlətlərlə əməkdaşlığın, çoxtərəfli dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıb.

    G-77 qrupu 1964-cü ildə 77 inkişaf etməkdə olan dövlət tərəfindən təsis edilib və o vaxtdan bəri Qlobal Cənub ölkələrinin kollektiv iqtisadi maraqlarını irəli sürmək üçün ən güclü platformaya çevrilib. Azərbaycanın UNESCO çərçivəsində bu strukturda sədrliyi, xüsusilə 2024-cü ildə COP29 qlobal iqlim sammitinin uğurla keçirilməsindən sonra Bakının beynəlxalq arenada artan diplomatik çəkisini vurğulayır.

    G-77 Çin UNESKO Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyi
    Foto
    В Париже прошло пленарное заседание G-77 и Китая под председательством Азербайджана
    Foto
    Plenary meeting of G-77 and China held in Paris under Azerbaijan's chairmanship

    Son xəbərlər

    19:50

    Tramp: Hazırkı İran liderləri daha ağıllıdır

    Digər ölkələr
    19:45

    Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana dövlət səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    19:41

    İran ordusu ABŞ-nin bazalarına PUA hücumu edib

    Region
    19:35

    Tramp neft və pula görə İranla müharibəni davam etdirmək istədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:34

    Rusiyada futbol matçı zamanı tribunada azarkeş həyatını itirib

    Futbol
    19:26

    Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycanın vətəndaşı təhsil alır

    Elm və təhsil
    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti