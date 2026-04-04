В Париже прошло пленарное заседание G-77 и Китая под председательством Азербайджана

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже под председательством Азербайджана состоялось очередное пленарное заседание Группы G-77 и Китая.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в представительстве Азербайджана при организации.

В рамках пленарного заседания государства-члены были проинформированы о повестке дня 224-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. Участники провели обмен мнениями о работе Группы в рамках сессии и обсудили другие актуальные темы международного сотрудничества.

Выступая на открытии заседания, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев подчеркнул, что данная встреча имеет особое значение для укрепления координации внутри этого крупнейшего межправительственного объединения развивающихся стран в преддверии предстоящих важных заседаний организации.

Повестка 224-й сессии охватывает широкий спектр вопросов - от бюджетных проблем организации до Дорожной карты ЮНЕСКО-80, отметил он.

"Это не просто процедурные вопросы. Они составляют основу позиционирования организации в том, как она сможет выполнять свой мандат во все более усложняющейся глобальной среде", - особо подчеркнул посол.

Дорожная карта - стратегический документ, определяющий приоритеты организации в преддверии ее 80-летия в 2025-2026 годах, и обсуждение этого документа является ключевым элементом текущей реформы ЮНЕСКО.

Заседание Группы G-77 и Китая, насчитывающей 134 государства-члена, прошло с участием в качестве почетного гостя председателя Исполнительного совета ЮНЕСКО, постоянного представителя Катара при организации Насера бин Хамада Аль-Хинзаба.

В своем выступлении Аль-Хинзаб рассказал о приоритетах и ожиданиях от предстоящей сессии, подчеркнув важность сотрудничества с государствами-членами и значение многостороннего диалога в современных условиях.

Группа G-77 была основана в 1964 году 77 развивающимися государствами и с тех пор превратилась в мощнейшую платформу для продвижения коллективных экономических интересов стран Глобального Юга. Председательство Азербайджана в этой структуре в рамках ЮНЕСКО подчеркивает растущий дипломатический вес Баку на международной арене, особенно после успешного проведения глобального климатического саммита COP29 в 2024 году.