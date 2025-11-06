İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 21:03
    Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    8 noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyindən bildirilib.

    Bununla yanaşı, İslamabadda parlament binası və Pakistan Ali Məhkəməsi da Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    Pakistan Zəfər Günü “Azərbaycan Bayrağı”
    Foto
    В Пакистане здание офиса премьера подсвечено цветами азербайджанского флага

    Son xəbərlər

    21:18

    Tramp İrana qarşı sanksiyaların müddətini bir il artırıb

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə Hacadağa zirvə yürüşü təşkil olunub

    Daxili siyasət
    21:12

    Azərbaycan Güləş Federasiyası yeni layihəyə start verib

    Fərdi
    21:08
    Foto

    Latviyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:03
    Foto
    Video

    Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    20:59

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:53

    Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir

    Digər ölkələr
    20:47

    Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    20:44

    "SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti