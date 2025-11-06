Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
Xarici siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 21:03
8 noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyindən bildirilib.
Bununla yanaşı, İslamabadda parlament binası və Pakistan Ali Məhkəməsi da Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Son xəbərlər
21:18
Tramp İrana qarşı sanksiyaların müddətini bir il artırıbDigər ölkələr
21:18
Foto
Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə Hacadağa zirvə yürüşü təşkil olunubDaxili siyasət
21:12
Azərbaycan Güləş Federasiyası yeni layihəyə start veribFərdi
21:08
Foto
Latviyada Zəfər Günü qeyd edilibXarici siyasət
21:03
Foto
Video
Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıbXarici siyasət
20:59
Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edibXarici siyasət
20:53
Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edirDigər ölkələr
20:47
Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olubRegion
20:44