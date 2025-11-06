В Пакистане здание офиса премьера подсвечено цветами азербайджанского флага
Внешняя политика
- 06 ноября, 2025
- 21:05
Здание офиса премьер-министра Пакистана подсвечено цветами азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в братской стране.
Кроме того, здание парламента и Верховного суда Пакистана в Исламабаде также подсвечены цветами азербайджанского флага.
