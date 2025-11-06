Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Пакистане здание офиса премьера подсвечено цветами азербайджанского флага

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 21:05
    В Пакистане здание офиса премьера подсвечено цветами азербайджанского флага

    Здание офиса премьер-министра Пакистана подсвечено цветами азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.

    Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в братской стране.

    Кроме того, здание парламента и Верховного суда Пакистана в Исламабаде также подсвечены цветами азербайджанского флага.

    Путь к Победе Азербайджан Пакистан
    Фото
    Видео
    Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Последние новости

    21:34
    Фото

    В Латвии отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    21:27

    Грузинский ансамбль "Эрисиони" выступит в следующем году в Баку

    Искусство
    21:16

    Трамп продлил на год введенные в 1979 году санкции против Ирана

    Другие страны
    21:12

    Спикер Милли Меджлиса и вице-президент Турции обсудили достижения COP29

    Внешняя политика
    21:05
    Фото

    В Пакистане здание офиса премьера подсвечено цветами азербайджанского флага

    Внешняя политика
    20:55
    Фото

    В суде оглашены доказательства в отношении армян, обвиняемых в военных преступлениях

    Внутренняя политика
    20:45

    Орбан сообщил о продолжающихся переговорах по проведению саммита РФ и США

    Другие страны
    20:32
    Фото

    В Сербии отметили День победы Азербайджана

    Внешняя политика
    20:22

    Председатель и член Президиума Боснии и Герцеговины поздравили президента Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей