В Пакистане здание офиса премьера подсвечено цветами азербайджанского флага

Здание офиса премьер-министра Пакистана подсвечено цветами азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в братской стране.

Кроме того, здание парламента и Верховного суда Пакистана в Исламабаде также подсвечены цветами азербайджанского флага.