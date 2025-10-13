İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Pakistan Prezidenti Sahibə Qafarovanı qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 20:50
    Pakistan Prezidenti Sahibə Qafarovanı qəbul edib

    Bu gün Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Numan Kurtulmuşu qəbul edib.

    "Report" xəbərinə görə, bu barədə N.Kurtulmuş "X"də yazıb.

    "Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdariyə qəbula görə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, səfərimiz Türkiyə ilə Pakistan arasında dostluğu möhkəmləndirəcək və bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirəcək", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, bu gün İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin 3-cü üçtərəfli görüşü keçirilib.

    Pakistan Sahibə Qafarova Numan Kurtulmuş
    Президент Пакистана принял Сахибу Гафарову

