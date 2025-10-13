Pakistan Prezidenti Sahibə Qafarovanı qəbul edib
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 20:50
Bu gün Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Numan Kurtulmuşu qəbul edib.
"Report" xəbərinə görə, bu barədə N.Kurtulmuş "X"də yazıb.
"Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdariyə qəbula görə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, səfərimiz Türkiyə ilə Pakistan arasında dostluğu möhkəmləndirəcək və bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirəcək", - o bildirib.
Xatırladaq ki, bu gün İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin 3-cü üçtərəfli görüşü keçirilib.
