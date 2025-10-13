Президент Пакистана принял Сахибу Гафарову
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 20:58
Президент Пакистана Асиф Али Зардари принял председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и председателя Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нумана Куртулмуша.
Как сообщает Report, об этом глава турецкого парламента написал в соцсети Х.
"Благодарю президента Пакистана Асифа Али Зардари за прием и надеюсь, что наш визит укрепит дружбу между Турцией и Пакистаном и будет способствовать дальнейшему развитию нашего сотрудничества во всех областях", - отметил он.
Напомним, что сегодня в Исламабаде состоялась 3-я трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.
