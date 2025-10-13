Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Президент Пакистана принял Сахибу Гафарову

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 20:58
    Президент Пакистана принял Сахибу Гафарову

    Президент Пакистана Асиф Али Зардари принял председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и председателя Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нумана Куртулмуша.

    Как сообщает Report, об этом глава турецкого парламента написал в соцсети Х.

    "Благодарю президента Пакистана Асифа Али Зардари за прием и надеюсь, что наш визит укрепит дружбу между Турцией и Пакистаном и будет способствовать дальнейшему развитию нашего сотрудничества во всех областях", - отметил он.

    Напомним, что сегодня в Исламабаде состоялась 3-я трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

    Лента новостей