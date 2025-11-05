İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Pakistanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 19:44
    Pakistanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Zati-aliləri.

    Qırx dörd günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın Qələbəsinin beşinci ildönümü münasibətilə Pakistan xalqı və Hökuməti adından, eləcə də şəxsən öz adımdan Sizə ən səmimi təbriklərimizi çatdırıram.

    Bu tarixi gün Azərbaycanın öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün göstərdiyi cəsarətin, birliyin və sarsılmaz qətiyyətin parlaq təcəssümüdür. Bu qətiyyətli Qələbə nəticəsində sevimli Şuşa şəhəri də daxil olmaqla Azərbaycanın əzəli torpaqları azad edilib.

    Bu əlamətdar hadisə, həmçinin Ermənistanla tarixi razılaşmanın əldə edilməsini, bununla da Qafqaz regionunun davamlı sülh və yeni iqtisadi imkanlar dövrünə qədəm qoymasında Zati-alinizin dövlət xadimi kimi müstəsna xidmətlərini və uzaqgörən liderliyini yüksək qiymətləndirmək üçün yaxşı fürsətdir.

    Zati-aliləri, 2025-ci il noyabrın 8-də Bakıda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlərdə Sizinlə birlikdə iştirak etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Əminəm ki, səfərim xüsusilə də 2025-ci il iyulun 4-də Xankəndidə keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XVII Zirvə görüşü zamanı əldə olunan mühüm razılıq çərçivəsində qarşılıqlı faydalı gündəliyimizi inkişaf etdirmək üçün gözəl fürsət yaradacaqdır.

    Ən qısa zamanda Zati-alinizə münasib vaxtda Pakistana səfərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Bu baxımdan, məmnunluqla bildirirəm ki, heyətlərimiz həmin səfər zamanı bir sıra qarşılıqlı faydalı təşəbbüslərin rəsmi şəkildə başladılması üçün bəzi məsələləri yekunlaşdırmaq istiqamətində səylə çalışırlar.

    Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Pakistanın qardaş xalqlarımızın rifahı naminə əlaqələrimizi çoxşaxəli, qarşılıqlı faydalı strateji və iqtisadi tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəltmək əzmində olduğunu bir daha vurğulayıram.

    Zati-aliləri, Sizə olan ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

    İlham Əliyev Məhəmməd Şahbaz Şərif Pakistan Şurası
    Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана
    Pakistani PM Shehbaz Sharif congratulates Azerbaijani President Ilham Aliyev

    Son xəbərlər

    20:37

    Latviya Ukraynaya 20-dən çox "Patria" zirehli döyüş maşını təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    20:33

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Çelsi" komandalarının heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    20:30

    Nauseda: Litva Klaypeda limanındakı terminal vasitəsilə Ukraynaya qaz tədarük etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    20:27

    Suriya Prezidenti COP30 Liderlər Zirvəsinə qatılacaq

    Digər ölkələr
    20:23

    ABŞ-də neft ehtiyatları və hasilat artıb

    Energetika
    20:05
    Video

    Xaçmazda aşkarlanan Qara kərkəs xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Hadisə
    20:03

    Məhkəmə Serj Sarkisyana səyahət qadağası qoymaqdan yenidən imtina edib

    Region
    19:59

    Şahbaz Şərif: Azərbaycan Prezidentinin ən qısa zamanda Pakistana səfərini səbirsizliklə gözləyirik

    Xarici siyasət
    19:49

    Bakının iki rayonunda qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti