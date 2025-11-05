Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 19:50
    Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана

    Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 8 ноября - Дня Победы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Ильхам Алиев Мухаммад Шахбаз Шариф Путь к Победе
    Pakistanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
    Pakistani PM Shehbaz Sharif congratulates Azerbaijani President Ilham Aliyev

    Последние новости

    20:42

    Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-ти

    АПК
    20:41

    Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

    Другие страны
    20:36

    Цены на нефть снизились после публикации данных по США - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    20:33

    Бельгия под ударом: Дроны, DDoS-атаки и слабая готовность ответов на вызовы

    Другие страны
    20:25

    Глава Минобороны: Латвия передаст Украине свыше 20 БТР Patria

    Другие страны
    20:17

    Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском порту

    Другие страны
    20:05

    Шахбаз Шариф: С нетерпением ждем визита президента Азербайджана в Пакистан

    Внешняя политика
    20:02

    Добыча и запасы нефти в США выросли

    Энергетика
    19:50

    Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей