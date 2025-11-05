Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана
Внешняя политика
- 05 ноября, 2025
- 19:50
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
Последние новости
20:42
Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-тиАПК
20:41
Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30Другие страны
20:36
Цены на нефть снизились после публикации данных по США - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
20:33
Бельгия под ударом: Дроны, DDoS-атаки и слабая готовность ответов на вызовыДругие страны
20:25
Глава Минобороны: Латвия передаст Украине свыше 20 БТР PatriaДругие страны
20:17
Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском портуДругие страны
20:05
Шахбаз Шариф: С нетерпением ждем визита президента Азербайджана в ПакистанВнешняя политика
20:02
Добыча и запасы нефти в США вырослиЭнергетика
19:50