Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана

Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-ти АПК

Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30 Другие страны

Цены на нефть снизились после публикации данных по США - ОБНОВЛЕНО Энергетика

Бельгия под ударом: Дроны, DDoS-атаки и слабая готовность ответов на вызовы Другие страны

Глава Минобороны: Латвия передаст Украине свыше 20 БТР Patria Другие страны

Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском порту Другие страны

Шахбаз Шариф: С нетерпением ждем визита президента Азербайджана в Пакистан Внешняя политика

Добыча и запасы нефти в США выросли Энергетика