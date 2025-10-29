İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Özbəkistanlı nümayəndə: Şəkidə işçi qrupunun görüşü İƏT ölkələri arasında əməkdaşlığa təkan verəcək

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 11:49
    Özbəkistanlı nümayəndə: Şəkidə işçi qrupunun görüşü İƏT ölkələri arasında əməkdaşlığa təkan verəcək

    Şəkidə keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun 1-ci iclası təşkilata üzv ölkələrin əməkdaşlığının, əlaqələrinin və mədəni qarşılıqlı fəaliyyətinin daha da inkişafına təkan verəcək.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bunu Özbəkistanın Turizm Komitəsinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Farrux Ermatov tədbir çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, belə qarşılıqlı fəaliyyət İƏT ölkələrinin dayanıqlı iqtisadi inkişafına imkan yaradacaq.

    "Turizm yeni iş yerləri yaradan, ölkələri birləşdirən, mədəni qarşılıqlı anlaşmaya töhfə verən və mümkün mənfi amilləri aradan qaldırmağa kömək edən hərəkətverici qüvvə olaraq qalır. Bu iclas da mühüm alətlərdən biridir. Bu gün ölkələr zəruri qərarların qəbuluna mane olan mövcud problemləri müzakirə edir", - o bildirib.

    Şəki İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Özbəkistan Azərbaycan
    Представитель Узбекистана: Встреча рабочей группы в Шеки придаст импульс сотрудничеству стран ОЭС
    Uzbek rep: Meeting of working group in Shaki to give impetus to cooperation between ECO countries

    Son xəbərlər

    12:57

    Azərbaycanda yerli investorun istehsal etdiyi "yaşıl enerji" özəl şirkətlər üçün əlçatan olacaq

    Energetika
    12:56

    Ağdərədə istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    12:52

    Həsənrizin 84 yaşlı sakini: Ömrümün sonlarında doğma yurda qayıdıram

    Daxili siyasət
    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    12:45

    Bu gün "Bakcell"in lotereyasında 4-cü avtomobil sahibi seçiləcək!

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti