Представитель Узбекистана: Встреча рабочей группы в Шеки придаст импульс сотрудничеству стран ОЭС

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 11:40
    Первое заседание Рабочей группы стран ОЭС по Шелковому пути, которое сегодня проходит в Шеки, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества, связей и культурного взаимодействия между странами-членами организации.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, об этом заявил журналистам начальник управления международного сотрудничества Комитета по туризму Узбекистана Фаррух Эрматов на полях мероприятия.

    По его словам, подобное взаимодействие также поспособствует устойчивому экономическому росту стран ОЭС.

    "Туризм остается драйвером, который объединяет страны, создает новые рабочие места, способствует культурному взаимопониманию и помогает устранить возможные негативные факторы. И это заседание является одним из важных инструментов. Сегодня страны обсуждают существующие проблемы, которые препятствуют принятию необходимых решений", - отметил он.

    Шеки рабочая группа Шелковый путь Фаррух Эрматов Узбекистан
    Лента новостей