    Oman səfiri: Azərbaycan dövlətinin ərəb ölkələri istiqamətində apardığı siyasət təqdir olunmalıdır

    Xarici siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 14:32
    Omanın səfiri Azərbaycanın Ərəb ölkələri istiqamətində apardığı siyasət təqdir etdiyini bildirib.

    "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Omanın qərargahı Türkiyə olmaqla Azərbaycan üzrə qeyri-rezident səfiri Saif Raşid əl-Cavari qeyd edib ki, Azərbaycan hazırda bir sıra ərəb ölkələr ilə sıx əməkdaşlıq edir.

    "Öz növbəsində Ərəb ölkələr də Avropa ilə Asiyanın qovşağında yer alan Azərbaycanla əməkdaşlığı yaxşılaşdırmağa çalışır. Təbii ki, ökənizin Ərəb ölkələri ilə möhkəmlənən bu əlaqələri Oman-Azərbaycan münasibətlərinə də müsbət mənada təsir edir", - deyib.

