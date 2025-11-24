Посол Омана: Арабские страны стремятся улучшить сотрудничество с Азербайджаном
Внешняя политика
- 24 ноября, 2025
- 14:59
Посол Омана выразил благодарность Азербайджану за его политику в отношении арабских государств.
Об этом турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Омана в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Саиф Рашид аль-Джавари.
Он отметил, что Азербайджан в настоящее время тесно сотрудничает с рядом арабских стран.
"Арабские страны также стремятся улучшить сотрудничество с Азербайджаном, расположенным на перекрестке Европы и Азии. Естественно, что укрепляющиеся связи вашей страны с арабскими странами положительно влияют и на отношения между Оманом и Азербайджаном", - сказал дипломат.
14:59
