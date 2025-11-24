Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Посол Омана: Арабские страны стремятся улучшить сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 14:59
    Посол Омана выразил благодарность Азербайджану за его политику в отношении арабских государств.

    Об этом турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Омана в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Саиф Рашид аль-Джавари.

    Он отметил, что Азербайджан в настоящее время тесно сотрудничает с рядом арабских стран.

    "Арабские страны также стремятся улучшить сотрудничество с Азербайджаном, расположенным на перекрестке Европы и Азии. Естественно, что укрепляющиеся связи вашей страны с арабскими странами положительно влияют и на отношения между Оманом и Азербайджаном", - сказал дипломат.

    Oman səfiri: Azərbaycan dövlətinin ərəb ölkələri istiqamətində apardığı siyasət təqdir olunmalıdır

