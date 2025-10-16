İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:23
    Niderlandın yeni səfiri: Azərbaycanla siyasi və iqtisadi sahədə güclü əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik

    Niderland Azərbaycanla siyasi və iqtisadi sahədə güclü əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Marian de Yonq etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edərkən danışıb.

    O, bu əməkdaşlığın qarşılıqlı fayda verəcəyinə əminliyini vurğulayıb.

    Посол: Нидерланды намерены сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах

