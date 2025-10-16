Niderlandın yeni səfiri: Azərbaycanla siyasi və iqtisadi sahədə güclü əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik
Xarici siyasət
- 16 oktyabr, 2025
- 12:23
Niderland Azərbaycanla siyasi və iqtisadi sahədə güclü əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Marian de Yonq etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edərkən danışıb.
O, bu əməkdaşlığın qarşılıqlı fayda verəcəyinə əminliyini vurğulayıb.
