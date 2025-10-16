Посол: Нидерланды намерены сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах

Нидерланды намерены активно сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах.

Как сообщает Report, об этом сказала новоназначенный посол Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

Она выразила уверенность в том, что это сотрудничество будет взаимовыгодным.