Посол: Нидерланды намерены сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 12:36
    Нидерланды намерены активно сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах.

    Как сообщает Report, об этом сказала новоназначенный посол Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

    Она выразила уверенность в том, что это сотрудничество будет взаимовыгодным.

    Niderlandın yeni səfiri: Azərbaycanla siyasi və iqtisadi sahədə güclü əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik

