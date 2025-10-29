Natalya Petkeviç: Azərbaycan və Belarus əməkdaşlığın inkişafında yol xəritəsinə ehtiyac duymur
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 16:54
Belarus və Azərbaycan arasındakı münasibətlər elə bir səviyyəyə çatıb ki, əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi artıq tələb olunmur.
Bu barədə "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşının sualına cavabında Belarus Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç bildirib.
Xəbər yenilənir
