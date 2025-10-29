İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Natalya Petkeviç: Azərbaycan və Belarus əməkdaşlığın inkişafında yol xəritəsinə ehtiyac duymur

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:54
    Natalya Petkeviç: Azərbaycan və Belarus əməkdaşlığın inkişafında yol xəritəsinə ehtiyac duymur

    Belarus və Azərbaycan arasındakı münasibətlər elə bir səviyyəyə çatıb ki, əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi artıq tələb olunmur.

    Bu barədə "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşının sualına cavabında Belarus Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç bildirib.

    Xəbər yenilənir

