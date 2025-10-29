Петкевич: Баку и Минск сегодня не нуждаются в дорожной карте в развитии сотрудничества

Минск и Баку сегодня не нуждаются в дорожной карте для развития сотрудничества, учитывая достигнутый высокий уровень сотрудничества.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Агдаме, заявила вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич.

Вероятнее всего, по словам вице-премьера, новая дорожная карта Азербайджана и Беларуси по экономическому сотрудничеству будет разработана, однако она будет основана на общем понимании необходимого вектора развития.

"Мне кажется, что самая выгодная форма сотрудничества, это когда нам не надо ничего утверждать и подписывать. Мы просто знаем, куда и как идти", - подчеркнула она.

Петкевич также подчеркнула, что успешное двустороннее сотрудничество Азербайджана и Беларуси уже привело к значимым результатам.

Отметим, что действующая дорожная карта экономического сотрудничества двух стран рассчитана на 2024-2025гг.