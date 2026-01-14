Meksika Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirməyi hədəfləyib
Xarici siyasət
- 14 yanvar, 2026
- 17:37
Mexiko Bakı ilə ikitərəfli dialoqun daha da gücləndirilməsinə sadiqliyini təsdiq edir.
Bu barədə "Report" Meksika Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat verir.
"Bu gün Meksika ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 34-cü ildönümünü qeyd edirik. İkitərəfli dialoqun daha da gücləndirilməsinə və çoxtərəfli forumlarda ortaq nöqtələrin axtarılmasına sadiq olduğumuzu təsdiq edirik", - XİN-in "X" hesabında dərc edilmiş məlumatda deyilir.
