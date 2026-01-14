Мексика заявила о нацеленности на укрепление сотрудничества с Азербайджаном
Внешняя политика
- 14 января, 2026
- 17:26
Мехико подтверждает свою приверженность дальнейшему укреплению двустороннего диалога с Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Мексики.
"Сегодня мы отмечаем 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Мексикой и Азербайджаном. Мы подтверждаем свою приверженность дальнейшему укреплению двустороннего диалога и поиску точек соприкосновения на многосторонних форумах", - говорится в сообщении МИД, опубликованной на странице в соцсети Х.
Hoy conmemoramos el 34 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Azerbaiyán.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 14, 2026
Reafirmamos el compromiso para continuar fortaleciendo nuestro diálogo bilateral y coincidencias, en espacios multilaterales.
🇲🇽🤝🇦🇿 pic.twitter.com/dR6wBrjEsj
