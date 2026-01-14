Мексика заявила о нацеленности на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

Мехико подтверждает свою приверженность дальнейшему укреплению двустороннего диалога с Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Мексики.

"Сегодня мы отмечаем 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Мексикой и Азербайджаном. Мы подтверждаем свою приверженность дальнейшему укреплению двустороннего диалога и поиску точек соприкосновения на многосторонних форумах", - говорится в сообщении МИД, опубликованной на странице в соцсети Х.