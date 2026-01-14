Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Мексика заявила о нацеленности на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 14 января, 2026
    • 17:26
    Мексика заявила о нацеленности на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

    Мехико подтверждает свою приверженность дальнейшему укреплению двустороннего диалога с Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Мексики.

    "Сегодня мы отмечаем 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Мексикой и Азербайджаном. Мы подтверждаем свою приверженность дальнейшему укреплению двустороннего диалога и поиску точек соприкосновения на многосторонних форумах", - говорится в сообщении МИД, опубликованной на странице в соцсети Х.

