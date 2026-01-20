İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin Davosda panel iclasda iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 23:40
    Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin Davosda panel iclasda iştirakı ilə bağlı paylaşım edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Prezident İlham Əliyevin Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Mehriban Əliyeva İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumu
