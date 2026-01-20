Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin Davosda panel iclasda iştirakı ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 23:40
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Prezident İlham Əliyevin Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Son xəbərlər
00:14
Ukrayna və Almaniya müdafiə nazirləri IRIS-T raketlərinin tədarükünün artırılmasını müzakirə ediblərDigər ölkələr
23:55
Danimarkanın Pensiya Fondu ABŞ-nin istiqrazlarını satmaq qərarına gəlibDigər ölkələr
23:44
Ankarada Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunubXarici siyasət
23:40
Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin Davosda panel iclasda iştirakı ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
23:30
Burhanettin Duran: Azərbaycan xalqı 20 Yanvar gecəsində dünyaya zülmə təslim olmayacağını göstərdiRegion
23:19
Uitkoff Rusiya Prezidentinin nümayəndəsi ilə görüşünü müsbət qiymətləndiribDigər ölkələr
23:11
Foto
Kənar dairəvi yolda buzlaşma səbəbindən nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaranıbHadisə
22:59
İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 42-yə çatıbDigər ölkələr
22:46
Foto