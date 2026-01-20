Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 23:41
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией, посвященной участию Ильхама Алиева в панельной сессии в Давосе

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией, посвященной участию президента Ильхама Алиева в панельной сессии в Давосе на тему "Определение экономической самобытности Евразии".

    Report представляет публикацию:

    Мехрибан Алиева Давосский экономический форум Ильхам Алиев публикация
    Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin Davosda panel iclasda iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

