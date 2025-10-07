Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın Azərbaycana səfəri başa çatıb
- 07 oktyabr, 2025
- 18:46
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın Azərbaycana səfəri oktyabrın 7-də başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanı Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.
