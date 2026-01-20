Litva Prezidenti 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib
Litva Prezidenti Gitanas Nauseda 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında qeyd edib.
"Litva 1990-cı ilin yanvarında Sovet ordusunun təcavüzü nəticəsində şəhid olan günahsız insanların müqəddəs xatirəsi yad edilərkən Azərbaycanın yanında olduğunu bildirir. Sovet ordusunun təcavüzü Azərbaycan xalqının iradəsini sındıra bilmədi. Şəhidlərin ruhları şad olsun", - G.Nauseda vurğulayıb.
Lithuania stands with Azerbaijan as the country today honours the sacred memory of innocent people who became martyrs during the Soviet aggression of January 1990.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 20, 2026
The Soviet aggression could not break the will of the Azerbaijani people.
May their souls rest in peace.…
