Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Президент Литвы сделал публикацию в связи с трагедией 20 Января

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 10:36
    Президент Литвы сделал публикацию в связи с трагедией 20 Января

    Президент Литвы Гитанас Науседа почтил память жертв трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "Литва находится рядом с Азербайджаном в день памяти невинных людей, погибших в январе 1990 года в результате советской агрессии. Агрессия советской армии не смогла сломить волю азербайджанского народа. Да упокоятся с миром души погибших", - написал Науседа.

    Гитанас Науседа публикация Черный Январь День всенародной скорби Литва
    Litva Prezidenti 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib

    Последние новости

    10:36

    Президент Литвы сделал публикацию в связи с трагедией 20 Января

    Внешняя политика
    10:23

    Джейхун Байрамов: С гражданами Азербайджана, находящимися в Иране, ведется постоянная работа

    Внутренняя политика
    10:20

    МИД Турции почтил память жертв трагедии 20 Января

    Внешняя политика
    10:14

    МВД призвало участников дорожного движения к осторожности из-за непогоды

    Внутренняя политика
    10:14

    На севере КНР из-за взрыва за предприятии погибли 9 человек

    Другие страны
    10:07

    Трамп заявил, что проведет встречу по Гренландии в Давосе

    Другие страны
    09:49

    Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

    Другие страны
    09:38

    В Японии пропал вертолет с тремя людьми на борту

    Другие страны
    09:35

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    Лента новостей