Президент Литвы сделал публикацию в связи с трагедией 20 Января
Внешняя политика
- 20 января, 2026
- 10:36
Президент Литвы Гитанас Науседа почтил память жертв трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Литва находится рядом с Азербайджаном в день памяти невинных людей, погибших в январе 1990 года в результате советской агрессии. Агрессия советской армии не смогла сломить волю азербайджанского народа. Да упокоятся с миром души погибших", - написал Науседа.
Lithuania stands with Azerbaijan as the country today honours the sacred memory of innocent people who became martyrs during the Soviet aggression of January 1990.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 20, 2026
The Soviet aggression could not break the will of the Azerbaijani people.
May their souls rest in peace.…
