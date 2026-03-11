İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Koşta: Aİ Azərbaycanın Cənubi Qafqazla bağlı mövqeyini bölüşür

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 18:43
    Koşta: Aİ Azərbaycanın Cənubi Qafqazla bağlı mövqeyini bölüşür

    Orta Dəhlizin inkişafı nəqliyyatın inkişafı üçün yeni strateji imkanlar açır. Digər mühüm element Avropa və Asiya arasında dayanıqlı marşrut yaradacaq "Bakı-Naxçıvan" dəmir yolu layihəsinin başa çatdırılmasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antonio Koşta Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.

    Bu layihənin yeni iş yerləri yaradacağını və ölkələrin iqtisadiyyatını gücləndirəcəyini vurğulayan A.Koşta əlavə edib:

    "Biz Azərbaycanın firavan və qarşılıqlı əlaqəli Cənubi Qafqazla bağlı baxışını bölüşürük".

    İlham Əliyev Avropa İttifaqı Orta Dəhliz
    Кошта: ЕС разделяет видение Азербайджана о процветающем и взаимосвязанном Южном Кавказе
    Costa: Middle Corridor development opens new strategic transport opportunities

    Son xəbərlər

    19:31
    Foto

    Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:27
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ ortaq investisiya modelinin formalaşdırılmasını planlaşdırır

    Biznes
    19:25
    Video

    Rəhim Həsənov mübahisəli hakim qərarlarını şərh edib

    Futbol
    19:18
    Foto

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna hazırlıq müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    19:12

    Omanın Salalah limanına zərbələr nəticəsində neft anbarları zədələnib

    Digər ölkələr
    19:11

    Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdır

    Region
    19:10

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura start verilib

    Komanda
    19:09
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzində olublar

    Daxili siyasət
    19:04
    Foto

    Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı: Naxçıvana dron hücumu üzücüdür

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti