    Кошта: ЕС разделяет видение Азербайджана о процветающем и взаимосвязанном Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 18:28
    Кошта: ЕС разделяет видение Азербайджана о процветающем и взаимосвязанном Южном Кавказе

    Развитие Среднего коридора открывает новые стратегические возможности для развития транспорта. Еще одним важным элементом является завершение проекта железной дороги "Баку-Нахчыван", что создаст устойчивый маршрут между Европой и Азией.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

    Подчеркнув, что этот проект создаст новые рабочие места и укрепит экономику стран, Антониу Кошта добавил: "Мы разделяем видение Азербайджана о процветающем и взаимосвязанном Южном Кавказе".

